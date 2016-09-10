國際青年大使歐非團西班牙公演獲肯定
105年國際青年大使歐非團當地時間8日晚間在馬德里「公爵伯爵劇院」公演，所有團員賣力呈現原住民創作樂舞等六幕歌舞，獲全場觀眾熱烈鼓掌，謝幕後仍不願離去並紛紛與團員照相留念。
「公爵伯爵劇院」是馬德里市中心著名藝文中心。駐西班牙代表處此次安排青年大使團在「公爵伯爵劇院」可容納250人的劇場演出。
駐西班牙代表處並積極邀請包括西班牙國會中華民國友好協會主席巴紐前眾議員費瑞（Francisco Vano Ferre）在內的西國國會議員、政府官員、學術界、文化界、新聞界、企業界及外交團友人，以及旅西僑、學界領袖、留學生近260人前往觀賞，現場擠爆。
由外交部籌辦的國際青年大使團全團32人，這次到西班牙訪演，以「活力世代、友善台灣」為主軸，除了舞台演出，駐西班牙代表處也安排訪團拜訪脊髓損傷協會，展現對身心障礙者的關懷。
另外，還安排國際青年大使團與西國青年進行交流互動，以促進兩國青年間彼此認識並建立友誼。這也正是今年國際青年大使的主題「活力世代、友善台灣」所要展現的重要內涵。
國際青年大使歐非團一行32人由前駐法國代表呂慶龍擔任團長，台灣藝術大學副教授曾照薰擔任副團長，團員是來自台灣各大學的學生或應屆畢業生，經嚴格甄選及集訓後，於8月底起赴義大利、奧地利、西班牙及聖多美普林西比4國進行演出及交流活動。1050910
(中央社)
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