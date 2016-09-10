蘋果警告：小心iTunes禮物卡轉帳詐騙

蘋果公司（Apple Inc.）警告，有騙徒編造故事謊稱帳款未付，或是被害人的親人正在等待保釋出獄，然後強迫消費者轉帳購買iTunes禮物卡，用這種方式行騙。

美聯社報導，當局先前就曾針對跟預先存值借記卡（debit card）有關的類似詐騙案提出警告。但最近數週，美國國稅局（IRS）和美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）都指出，不法分子把受歡迎的蘋果禮物卡，當作輕而易舉又難以追蹤的轉帳匯款詐騙管道。

蘋果公司今天在官網張貼警示，建議應只用iTunes卡線上購買數位音樂、書籍或應用程式（App），不要作為轉帳工具。蘋果也建議零售業者留意有誰在大量購買。（譯者：中央社何宏儒）1050910

(中央社)