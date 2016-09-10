澎湖消防局長秋節慰問離島打火弟兄

再過幾天就是中秋節，澎湖消防局長葉天恭與義消總隊長蔡守己接連前往澎湖所轄10個2、3級離島各消防分隊，致贈應景的年節慰問品，讓長年駐守離島的打火弟兄，感動在心。

葉天恭與蔡守己暨消防局主管等一行，趕在中秋節前夕，赴縣內北海之吉貝、鳥嶼及員貝等各消防駐地分隊，11、12日兩天則轉赴南海七美和望安等消防分隊，代表縣長陳光復向消防弟兄賀節，慰勉工作上的辛勞。

葉天恭在各離島消防分隊對消防弟兄，長年駐守離島的辛勞，尤其是離島推展「消防社區」工作，對於島上居民突發的緊急醫療後送等服務，最是獲得島民肯定，並期勉每位消防同仁，務必堅守崗位，持續精益求精做好萬全防火、救災的準備，確保人民生命財產安全。1050910

(中央社)