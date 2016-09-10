通緝犯帶贓物無車資 與運將扭打露餡

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遭通緝的陳姓男子冒名攜帶大批古董贓物搭計程車，卻付不出車資與運將爭吵扭打，高雄市警方據報處理時，查出是脫逃的通緝犯，10日依竊盜罪嫌送辦。（高雄市警方提供）中央社記者陳朝福傳真 105年9月10日

遭通緝的陳姓男子冒名攜帶大批古董贓物搭計程車，卻付不出車資與運將爭吵扭打，高雄市警方據報處理時，查出是脫逃的通緝犯，今天依竊盜罪嫌送辦，並追查贓物來源。

高雄市政府警察局苓雅分局表示，獲報建國路、大順路口有計程車司機與乘客肢體衝突，立即調派警員趕往處理，發現陳姓男子是竊盜案通緝犯，雙方因車資糾紛發生衝突。

警方查出陳姓男子自台中市包下計程車南下高雄，多次請司機繞地籌車資，都沒著落，司機認為陳姓男子搭計程車故意不支付車資新台幣4500元，雙方一言不合肢體衝突。警員處理時陳姓男子還一度冒用丁姓友人姓名被識破。

警方表示，陳姓男子稱肢體衝突過程中受傷，要求就醫，由警員戒護陪同就醫，並在計程車上查獲陳姓男子攜帶多件古董贓物。

警詢後，全案依竊盜罪嫌送辦，警方進一步清查贓物來源。1050910

(中央社)