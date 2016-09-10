北市土壤液化潛勢圖查詢系統 今上線

北市土壤液化潛勢圖查詢系統在今天上午9點30分正式上線。(圖/土壤液化潛勢圖查詢系統)

北市土壤液化潛勢圖查詢系統在今天上午9點30分正式上線，市民可輸入門牌查詢自家土壤液化程度。工務局評估分析，整個台北市有26.1%屬於中、高度液化潛勢區，另外有14.5%區塊屬於精度不足區，民眾若發現自家位於中、高度液化潛勢區，可申請老屋健檢、都更經費等補助。

該土壤液化潛勢圖查詢系統以紅、黃、綠等3色，分別代表高、中、低程度的土壤液化狀況，灰色代表無液化，藍色代表尚未探鑽、液化情形待釐清。而台北市政府、101大樓、台北市長柯文哲住家，都屬高度液化潛勢區。

房仲業者表示，土壤液化確實影響賣方出價的信心度，買方會下修出價，但影響不大。內政部營建署資料顯示，即使位於紅色區域，除非發生大地震，否則對建築物不會有影響，而黃色區域在中短期內也沒有太多風險，綠色區域更是在可預見的未來都不必顧慮液化風險。

(中時電子報)