真男人! 黑田博樹今封王戰將兌現承諾

黑田博樹今晚封王戰將先發對上巨人，全力幫助廣島拿下暌違25年的央聯冠軍。（美聯社資料照）

真男人！日職廣島老將黑田博樹，於2007年赴美前曾許下一道承諾，就是有一天將回日本幫助廣島摘下「日本一」，而今晚黑田也將展開實踐諾言的第一步，全力助廣島拿下暌違25年的央聯冠軍。

「還有一件事要做，就是帶領球隊拿到優勝(日本一)！」這是今年7月底黑田博樹摘下日、美職通算第200勝時所發下的豪語；昨日廣島的封王魔術數字為M1，而僅要排名第2的巨人昨役輸球，廣島就能「間接封王」，但最終巨人軍已5比2打敗養樂多燕子隊，似乎是上天有意將廣島封王的劇本主角，設定為今日先發老將-黑田博樹！

黑田博樹今年練就新武器「變速球」，本季已摘下8勝並總計飆出91K，自責分率為3.12，是廣島隊今年球季一路來的大功臣，今天將在東京巨蛋球場的「封王戰」，肩負重任先發面對巨人隊，若能如願幫助球隊贏球，將會是廣島暌違25年來，再度於央聯封王，這也是黑田要實踐承諾的「第一步」。

黑田博樹於2007年球季結束後，赴美職加盟道奇隊，直至2012年轉戰紐約洋基，於2014年球季結束後，決定返回日本，當時黑田被外媒評估仍具有大聯盟第2、3號先發投手的能力，但他信守當年許下的承諾，捨棄道奇、教士約5倍高薪，僅以4億日元(約1.2億新台幣)重返廣島，全力幫助栽培他的廣島隊奪下「日本一」。

(中時電子報)