道奇王牌左投傷癒復出 克蕭重返先發

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊今天發布新聞稿，因椎間盤突出而放入傷兵名單2個月餘的王牌左投克蕭，今天重新歸隊。

不過道奇右投手佛里亞斯（Carlos Frias）因傷被放入60天傷兵名單，新聞稿說，道奇這個球季放入傷兵名單球員累計有28人，超過波士頓紅襪隊在2012年創下自1987年球季以來MLB球隊單季最多傷兵紀錄。

克蕭（Clayton Kershaw）曾獲得國家聯盟3屆賽揚獎（Cy Young Award），若非這個球季因傷自7月1日放入傷兵名單2個月餘沒有登板，否則這個球季仍有機會再角逐賽揚獎。

總計他在受傷前，今年球季個人戰績11勝2負，防禦率1.79，不過他今天主投客場戰邁阿密馬林魚的比賽，投了3局掉2分都是自責分，共6個三振，防禦率微升至1.89。目前比賽仍在進行中，馬林魚4比1領先。1050910

(中央社)