北韓又核試 朴槿惠痛斥金正恩精神失控
南韓總統朴槿惠痛斥，北韓領導人金正恩為維持政權對國際社會和周邊國家的呼籲充耳不聞，處於精神徹底失控狀態，國際社會需拿出與以往不同的全新對策。
南韓「朝鮮日報」、「東亞日報」、「中央日報」等各大媒體今天都在頭版報導，朴槿惠昨天提前結束在寮國訪問行程返國後，立刻在青瓦台召開緊急會議，就北韓第5次核子試驗作出前述發言。
朴槿惠說，北韓今年來已兩次核子試驗，這是北韓對國際社會的正面挑戰，南韓和國際社會的耐心已碰觸底線。
她還說，北韓宣稱昨天核子試驗為核彈頭爆炸試驗，還提到「核武器化水準」等，公然威脅南韓和國際社會。她強調，北韓核威脅是隨時可能發生、實際存在的，南韓和國際社會的應對方式應有別於以往。
報導指出，對於應對北韓核威脅的方案，朴槿惠說，北韓核子試驗後，她與美國總統歐巴馬通過電話，商定加強緊密合作，以尋求聯合國安理會通過新制裁決議，力促北韓棄核。
朴槿惠說，歐巴馬強調，美國為保護南韓免受北韓威脅，將採取基於「韓美相互防衛條約」的一切措施，包括提供核保護傘在內的延伸威懾。
朴槿惠還強調，南韓軍方要保持萬無一失的戒備狀態，並在北韓發起挑釁時立刻予以回擊，同時要堅固韓美聯合防衛態勢。1050910
(中央社)
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