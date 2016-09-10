一窺球王私生活 喬柯維奇跨足實境秀

喬柯維奇美網連兩年晉級決賽，他將在明年推出實境影集。(美聯社)

現任球王喬克維奇，尋求生涯第13座大滿貫金盃，如今也將跨足到實境秀節目。明年起「喬帥」將與亞馬遜(Amazon Prime)合作，推出《Novak》的實境影集，帶球迷一同窺探球王的場上場下的生活。

喬克維奇自然是實境秀的主角，讓球迷不在僅看到球王場上拚戰一面，喬帥的故鄉塞爾維亞貝爾格勒也是重要場景，「我希望能將我的日常生活，我的價值核心、信仰與我的嗜好等，和球迷分享。」

影集預計在2017年於線上串流頻道Netflix播出，包括美國、英國、德國、日本、澳洲都可收看。

(中時電子報)