兆豐案 北檢昨天首度密訊蔡友才妻子

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台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案，昨天除傳喚前兆豐金董事長蔡友才、董事會主任祕書王起梆2名被告外，首度密訊蔡友才的妻子、3名兆豐銀人員作證。蔡妻訊後獲請回。據了解，檢方搜索蔡友才，查扣他的手寫便條紙以及一批兆豐金、兆豐銀公文，檢方將過濾比對這些資料。

據了解，蔡妻曾任金融圈，檢方認為她疑對兆豐案知情，因此昨天首度密訊她調查。

檢方認為，蔡、王2人的犯罪行為，以及立委蔡易餘的告發內容，2人涉嫌證交法、金控法、銀行法的特別背信罪，以及刑法普通背信罪，罪嫌重大，但無羈押必要，諭令蔡、王各以300萬、200萬元交保。

檢方昨天搜索蔡友才住處、戶籍地、鑒機資產管理公司，除查扣蔡電腦與手機的通聯紀錄與訊息外，還查扣一批兆豐金、兆豐銀公文，檢方將過濾比對這些資料。

兆豐銀紐約分行因涉嫌違反美國反洗錢法相關行政規定，遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）裁罰1.8億美金。高檢署隨後召集北檢、金管會開會後，指示北檢分案調查。

北檢連日比對過濾金管會、兆豐銀相關資料後，懷疑去年10月美國聯邦準備銀行4人小組來台訪查，及今年2月金檢報告首度出爐後，蔡友才及前主祕王起梆2人因未積極指示兆豐銀因應，輕率回覆紐約州金融服務署，導致遭美方重罰。

由於王起梆是蔡友才愛將，王一路追隨蔡，2人互動非常密切。蔡3月29日離職、王4月1日就退休，2人離開兆豐金的時間點相近，北檢日前分別將蔡、王2人改列被告。

北檢昨指揮台北市刑大員警、北檢檢察事務官20多人，由刑大支援5名員警及車輛，兵分5路搜索前兆豐金控董事長蔡友才住處、戶籍地和蔡任職的鑒機資產管理公司等地點，並同步傳喚蔡友才、王起梆及證人共5人帶至北檢辛亥路的第三辦公室訊問。

檢方查扣蔡友才電腦與手機電磁紀錄，主要是要調查美方來台調查時，蔡指示兆豐銀員工的因應措施及回覆紐約州金融服務署過程，是否未盡管理人責任，涉及背信。

北檢在8月23、29日及9月7日3度傳喚蔡友才，蔡被列為偵字案被告限制出境，檢方昨4度傳喚蔡調查，顯示檢方企圖從蔡身上突破案情。

檢警昨搜索的鑒機資產管理公司，被爆料是潤泰集團負責人尹衍樑，為吃下中信金控而成立，尹找來蔡友才擔任董事長，蔡因捲入兆豐案，一度請辭獲慰留。

(中時)