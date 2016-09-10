蘋果自駕車出現變數 傳裁員重擬策略
美國科技大廠蘋果(Apple Inc.)傳出裁掉幾十名自動駕駛汽車計畫的員工，並打算將這個計畫從頭重新開始。
根據《紐約時報》(New York Times)報導，三名蘋果員工說他們曾獲得這個裁員和計畫變更的簡報，但並未獲准在公開場合談論這些訊息。蘋果告訴員工這些裁員是「重啟」(reboot)這個自駕車計畫的一部分，蘋果發言人拒絕就此發表評論。
裁員顯示蘋果在自駕車發展上又碰上了新的困難，過去兩年來蘋果一直將資源匯集到這個名為「巨人」(Titan)的自駕車計畫中，但是一直無法有顯著進展。今年七月，蘋果指派資深員工Bob Mansfield來主持這個計畫。彭博社(Bloomberg) 報導，Mansfield領導蘋果團隊已經調整了自駕車計畫的重心，從設計和生產一台汽車改成發展基礎自動駕駛汽車的科技。
蘋果雖然不是唯一在發展自駕車的公司，但是卻是最保密至上的。蘋果從未正面承認它正在發展自駕車，雖然執行長提姆‧庫克(Timonthy D. Cook)曾說過，汽車工業正在進行一個劇烈的改變，在今年的年度股東大會上，他也似乎暗示蘋果將在聖誕節推出驚喜。
但蘋果自從增加研發自駕車的人力和時間兩年後，開始碰上許多問題，例如蘋果團隊能不能做出比其他公司的自駕車更好的產品。原本主持蘋果自駕車計畫的Steven Zadesky今年因為個人理由離開公司，原本已經退休的Mansfield後來回到蘋果接手這個計畫。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。