蘋果自駕車出現變數 傳裁員重擬策略

蘋果執行長庫克。(美聯社)

美國科技大廠蘋果(Apple Inc.)傳出裁掉幾十名自動駕駛汽車計畫的員工，並打算將這個計畫從頭重新開始。

根據《紐約時報》(New York Times)報導，三名蘋果員工說他們曾獲得這個裁員和計畫變更的簡報，但並未獲准在公開場合談論這些訊息。蘋果告訴員工這些裁員是「重啟」(reboot)這個自駕車計畫的一部分，蘋果發言人拒絕就此發表評論。

裁員顯示蘋果在自駕車發展上又碰上了新的困難，過去兩年來蘋果一直將資源匯集到這個名為「巨人」(Titan)的自駕車計畫中，但是一直無法有顯著進展。今年七月，蘋果指派資深員工Bob Mansfield來主持這個計畫。彭博社(Bloomberg) 報導，Mansfield領導蘋果團隊已經調整了自駕車計畫的重心，從設計和生產一台汽車改成發展基礎自動駕駛汽車的科技。

蘋果雖然不是唯一在發展自駕車的公司，但是卻是最保密至上的。蘋果從未正面承認它正在發展自駕車，雖然執行長提姆‧庫克(Timonthy D. Cook)曾說過，汽車工業正在進行一個劇烈的改變，在今年的年度股東大會上，他也似乎暗示蘋果將在聖誕節推出驚喜。

但蘋果自從增加研發自駕車的人力和時間兩年後，開始碰上許多問題，例如蘋果團隊能不能做出比其他公司的自駕車更好的產品。原本主持蘋果自駕車計畫的Steven Zadesky今年因為個人理由離開公司，原本已經退休的Mansfield後來回到蘋果接手這個計畫。

(中時電子報)