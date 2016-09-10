小米粒要媽抱！一放就哭 伊能靜無奈

小米粒要媽抱，一放就哭，讓伊能靜很無奈。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜6月在美生下女兒「小米粒」。（圖／本報系資料照片）

二度當媽的伊能靜6月在美生下女兒「小米粒」，有女萬事足，每回談到女兒，總是藏不住好心情，不過小米粒今天從凌晨4點半哭到早上8點，伊能靜連忙抱起女兒哄一哄，但一放下小米粒就哭，讓伊能靜哭笑不得。

伊能靜相當寵愛小米粒後，對女兒呵護至極，不過今早小米粒卻從凌晨4點半哭到早上8點，伊能靜抱起來哄，沒想到小米粒一放就哭，誰抱都不要，只要給媽媽抱，讓伊能靜無奈在微博透露：「媽媽真的很想一直抱妳，但真心抱不動從小米粒變米糰的妳啊」。

伊能靜也曬出昨晚給兒子「小哈利」做的晚餐，想到照顧2個多月的女兒和愛犬「秦小Miu」，也讓伊能靜有感而發寫下：「真是餵完這個餵那個...還有Miu...家庭煮(主)婦容易嗎...」。

(中時電子報)