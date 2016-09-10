中市府英文版網站變裝上線 六大主題查詢方便
全新改版的台中市政府英文網站今日正式上線，新版網站採「響應式(Responsive)」設計，讓民眾不論是使用電腦、平板或智慧型手機瀏覽，畫面都能自動依顯示螢幕大小調整，呈現最佳瀏覽畫面；此外，網站內容也以交通、觀光、商業、生活、教育、市政服務等六大主題進行分類，便利民眾查詢。
為讓民眾參與這次英文網站改造工程，市府已於8月16日至26日辦理「英文網站嶄新登場體驗抽好禮活動」，邀請民眾體驗試用新版英文網站，總計提出12項具體建議，並已陸續完成調整。這次活動也已抽出20位幸運兒，公布於市府資訊中心網站，近期內將會陸續寄出獎品。
市府資訊中心指出，台中市政府英文網站一直是外籍朋友認識台中及獲取市政訊息的重要管道之一；為讓網站資訊查找更便捷，這次改版以外籍朋友的角度進行網站單元整併，綜整為「交通、觀光、商業、生活、教育、市政服務」等六大主題項目，並採明信片方式做視覺呈現，讓主題與服務內容一目了然，歡迎多加利用。
(中時)
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