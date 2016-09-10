慶祝榮民節 退輔會：我們一起寫榮民
國軍退除役官兵輔導委員會為慶祝第38屆榮民節，特別舉辦「我們都是一家人—『我們一起寫榮民』」徵文比賽，希望大家從多面向角度觀察榮民，分享榮民的生命故事。
退輔會表示，榮民的一生，與國家的命運緊密相連，當年，國家需要他們交出青春與生命時，他們確實是有萬千的無奈、恐懼與掙扎，但是，可貴可敬的是，他們終究是義無反顧的走上了為國家盡忠，為民族盡孝的大愛之路。
退輔會說，徵文比賽以「我們都是一家人-『我們一起寫榮民』」為題，榮民可以是你的親友、長輩、鄰居，不論你是誰，請透過筆觸，從多面向、多角度的觀察、體驗、分享、發現有關榮民犧牲奉獻、善行義舉等生命故事。
退輔會說，活動時間為9月10日起至9月30日截止。活動對象為全國民眾。文稿作品限中文，以散文格式撰寫，字數約1500到5000字，採實體（手寫稿）或電子稿擇一方式參賽，活動取前三名各1名、佳作5名，獎金依序為新台幣5萬、3萬、2萬、5000元及獎狀。1050910
(中央社)
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