白智榮為「雲畫的月光」獻唱OST
有南韓歌壇「OST女王」美譽的歌手白智榮已錄製由朴寶劍和金裕貞擔綱主演的KBS 2TV「雲畫的月光」OST，將於9月中旬公開。
南韓「體育朝鮮」報導，繼Gummy、Kwill、成始?等歌手之後，白智榮也加入了「雲畫的月光」OST豪華演唱陣容。
白智榮出道近20年，以一曲「猶如中槍般」榮登南韓樂壇抒情歌女王寶座，她曾為「秘密花園」、「IRIS」、「製作人」等多部熱播韓劇演唱主題曲或插曲。
其中，「秘密花園」主題曲「那個女人」、「IRIS」主題曲「不要忘記」等更是成為經典，傳唱不衰。
據報導，白智榮於8月27日以釜山為起點，舉辦2016南韓全國巡迴演唱會「ANDANTE」，之後將前往大田、仁川、大邱、高陽、光州、濟州、首爾等城市演出。1050910
(中央社)
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