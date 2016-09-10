中和捷運環狀線 13日凌晨施工圍籬調整

捷運環狀線CF650區段標CF651A施工標為進行管線遷移施工作業，新北市交通局指出，將規畫於9月13日凌晨進行中和區景平路自秀朗路口至成功路口間施工圍籬調整交維改道作業，屆時台64線新店端下匝道左轉秀朗路取消通行，請用路人繼續向前往成功路改行左轉專用車道，車道數方面仍維持往新店方向4車道、往板橋方向3車道通行。

交通局表示，該階段施工時程預定自9月13日至10月31日止；行經該路段的用路人請配合提前改道並依現場指揮人員導引及減速通行，施工期間民眾如有任何問題或建議事項，可利用捷運局東工處土木第五工務所電話（02）22428103、施工廠商中華工程股份有限公司CF650區段標專案工程處電話（02）82213588反映。

(中時)