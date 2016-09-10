棄18％ 劉明新遭起底田僑仔深綠電台領高薪

劉明新在臉書回應，網路上有一些不實或誤解的評論，我都以諒解的態度接受，並且不予回應。因為他們會誤解我，是因為他們不知道我對這塊土地的愛有多深。(劉明新臉書)

劉明新遭老師起底為田僑仔，家族極為富裕，並詢問退休當日就可提出放棄18%，何有今日之舉?(臉書反民進黨大聯盟粉絲頁)

劉明新遭爆料起底為田僑仔，退休後領有多份薪水，在深綠電台坐領高薪。(臉書反民進黨大聯盟粉絲頁)

新北市板橋退休教師、人民作主教育基金會執行長劉明新8日在臉書發文，稱當天自己到銀行註銷18趴優存，引起熱議。臉書粉絲頁「反民進黨大聯盟粉絲團」貼出一張截圖，一位自稱是劉明新老師者揭劉明新是田僑仔，另有一人稱劉明新是老婆同事，劉退休後在基金會及深綠電台領高薪，平時邊領18%還邊罵18%。

臉書粉絲頁「反民進黨大聯盟粉絲團」貼出一張截圖，一位王先生自稱擔任劉明新老師三年，見劉明新放棄18%上了9日《自由時報》頭版，指出劉明新年領18%利息98628元，尚不及他個人年捐10萬元給公益團體等。

王先生表示，對個人放棄18%權利不予置評，但提出家財萬貫的蔡英文總統都不願放棄18%，手領18%，口罵18%。而他個人身無恆產，有的只是一間屈居之所，所領月退俸只是用來頤養天年。

王先生說，劉明新家世居豐里，60年代農家子弟困苦，但良田阡陌，如今市代變遷，農地變建地，生產荖葉農地數甲，地價飛漲，貧農成大戶，動輒家產數千萬上億，豈是他們一生當老師清貧過活人可比。

王先生表示，劉明新家族為大地主，身價非凡，放下2、3百萬只是九牛一毛，何必故意言明是為公義、求心安。並指如此冠冕堂皇之詞，求榮自己。優存18%自退休當日就可從台灣銀行領出，何有今日為公義、求心安之舉。

該粉絲頁並令貼出一則留言，有人稱老婆是劉明新同事，指劉明新為深綠，退休後在基金會及深綠電台領高薪，指劉明新退休後領數份薪水，當然不缺18%利息。

劉明新在臉書聲明，放棄18%只是一件個人的小事，期盼媒體不要再過度報導。網路上有一些不實或誤解的評論，我都以諒解的態度接受，並且不予回應。因為他們會誤解我，是因為他們不知道我對這塊土地的愛有多深。

網友留言「他們家的土地怎麼來的，懷疑就是當時國民黨的「耕者有其田」政策取得的，這是否也是和國民黨的不當黨產有關。反正現在只要是國民黨以前做的就是錯的，所以這個也要去查一下。」、「用腳趾頭想，故意報導那些那放棄的人，身價也報一下，還有所有政務官有18趴的也報一下，還有肥貓」、「小老百姓沒法和田僑仔比!」、「他應該叫阿貴也一起去放棄18%才有說服力。」、「請這位老師下星期一公佈他名下所有財產，如果不敢請他向軍公教道歉，要在各大報刊登。」

(中時電子報)