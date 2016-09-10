無印良品落腳台茂 桃園唯一提供家具配置諮詢門市

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MUJI無印良品在台茂購物中心開出桃園市第4家門市，是桃園地區唯一提供家具配置諮詢服務的門市。

MUJI台灣無印良品表示，加上台茂已布局全台42家門市，看好桃園市在於全台各都會區平均年齡最年輕的城市、年輕消費族群愈來愈重視生活品質，再加上桃園市消費發展潛力良好，南桃園已有中壢與大江購物中心，北桃園繼桃園門市再添台茂購物中心。

MUJI無印良品指出，台茂門市至21日購買收納家具單筆消費滿5,000元，可現抵500元；單筆消費滿800元，在14日、21日前各有不同贈品。

(工商)