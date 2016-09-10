自我鬆綁赴陸 政院：有爭議將檢討制度

行政院官員說，前國立故宮博物院長馮明珠卸任前批准自己縮短前往中國大陸管制，政治層面確有爭議，應重新審視制度，行政院大陸委員會今天就會開會檢討涉密人員出境管制規定。

據媒體報導，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，退職未滿3年政務官，前往中國大陸都須經內政部會同國家安全局、法務部與陸委會組成的審查會許可，但又規定3年期限可由原機關依國家機密及業務性質增減，馮明珠今年5月將限制改為3個月。

行政院官員上午說，馮明珠事件在政治層面上有3點爭議，首先是為何趕在卸任前最後幾天將限制期間由「由退職後1年縮短為3個月」？首長可自己批准自己的管制案嗎？限制3個月時間是否合理？這些爭議都應討論。

官員表示，馮明珠自我鬆綁管制年限引發的制度爭議，確有應該重新審視的地方，陸委會下午就將開會檢討涉密人員出境管制相關行政命令規定。

馮明珠接受中央社訪問說明，她4月的公文提報年限為1年，之後會更改為3個月，是因在行政院開會時，有部會討論提到，文化部期限只有3個月，有些文化機構甚至不用控管，她才在5月13日請故宮人事室再次行文，將期限改為3個月，也獲批准。1050910

(中央社)