逾百公斤巨漢販毒拒捕 4警齊上壓制
身負5條毒品通緝、體重破百公斤的王男，與同夥另名王男以跑車代步，遇警圍捕時揚言要拚個生死，警方昨天在台南市區埋伏，4名員警一擁而上，逮捕到案。
台南市警局新化分局指出，這兩名王姓毒販，綽號取得恰恰好，背負5條毒品的46歲王男，綽號「大摳呆」（台語），身高170公分，體重120公斤，肚子很大，孔武有力；另名39歲王男也有多項毒品前科，因左腳受傷長期未癒，綽號「跛腳」。
「大摳呆」和「跛腳」去年初開始搭檔販毒，以紅色跑車代步，「跛腳」行動不便，負責開車，兩人宣稱販賣台南地區最高級的毒品，且24小時不休息，多在中西區、永康區及東區等人口稠密區域販毒。
「大摳呆」因身負5條毒品通緝，其中一案已被判刑9年定讞，再加上其他毒品案，預估刑期超過20年，所以「大摳呆」揚言若遇警圍捕，就要拚個生死。
警方掌握到「大摳呆」和「跛腳」要到中西區交貨，昨天下午到場埋伏，因怕「大摳呆」情急拚命，待他下車後，4名警員齊上將他壓制，警員說，「大摳呆」力氣很大，2、3 人出手恐怕還是無法擺平，所以就派出4人。
警方同時起出海洛因、安非他命等毒品，今天將依法送辦。另將傳訊藥腳多人到案說明。1050910
(中央社)
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