土壤液化上網查 北市2成6屬中高度區
台北市今天公布「土壤液化潛勢圖查詢系統」網頁，民眾可透過門牌及地籍查詢，了解土壤液化潛勢評估結果，經評估分析台北市有26.1％屬於中、高度液化潛勢區域。
台北市政府工務局表示，「土壤液化潛勢圖」是透過營建鑽探資料庫及中央地質調查所工程地質探勘資料庫，並蒐集各公共工程及可信賴私有鑽探資料，經篩選3060孔進行液潛勢評估，並依「建築物基礎構造規範（2001）」規定與中央地質調查使用方式一致。
工務局說，台北市經評估分析有26.1％屬中、高度液化潛勢區域，另有14.5％屬精度不足區，會配合內政部營建署「安家固園計畫」辦理土壤液化潛勢圖精度再提升，第1年優先針對精度不足區域辦理鑽探工作，提升圖資精度。
工務局說，公布台北市土壤液化潛勢圖，也有9項因應對策，包含圖資精度提升、液化知識懶人包和問答集發送、工作站諮詢、老屋健檢申請、都市更新整修維護經費補助、公有建築地質改良示範工程、新建物抗土壤液化規定強化、因應震災應變作為和多元重建方式。
工務局表示，土壤液化非絕症，依現有建管規定，建築物在開發階段須做好地質調查，針對可能產生的各項災損，設計適合基礎型式和地盤改良工法。
工務局也提供台北市土壤液化潛勢圖查詢網址（http://soil.taipei），民眾可上網查詢。1050910
(中央社)
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