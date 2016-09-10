911事件15週年 美警樂隊紐約遊行紀念
多個美國警察樂隊今天在紐約參加2001年911恐怖攻擊罹難者的紀念活動。他們以擊鼓和吹奏風笛展開大遊行。
法新社報導，蓋達（Al-Qaeda）組織成員劫機衝撞紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙塔，造成71名警察殉職，其中23人隸屬紐約市警察局（NYPD）。
那之後每年此時，多支NYPD樂團都會在紐約世貿中心遺址（Ground Zero）附近，以吹奏風笛、管樂器和擊鼓的方式展開遊行。
這場美國國土歷來最慘重攻擊事件15週年，NYPD今年邀請波士頓（Boston）、芝加哥（Chicago）、克里夫蘭（Cleveland）、西雅圖（Seattle）等地警察樂隊加入莊嚴肅穆活動的行列。
「哥倫比亞廣播公司紐約台」（CBS New York）報導，下午的紀念儀式摻雜音樂、遊行和讚頌，由NYPD翡翠協會管樂和鼓樂隊（NYPD Emerald Society Pipes and Drums band）打頭陣，引領遊行隊伍步向距當年遭攻擊地點不遠的下曼哈頓（lower Manhattan）紐約巿警察紀念碑（New York City Police Memorial）。
法新社報導，NYPD牧師羅瑪諾（Robert Romano）演講時說道：「15年似乎很長，但傷痕難以抹滅。」在場聆聽的包括紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。
跟過去一樣，樂隊最喜歡演奏的就是基督教讚美詩「奇異恩典」（Amazing Grace）」和諸如「美哉美國」（America the Beautiful）、「天佑美國」（God Bless America）等愛國歌曲。（譯者：中央社何宏儒）1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。