911事件15週年 美警樂隊紐約遊行紀念

多個美國警察樂隊今天在紐約參加2001年911恐怖攻擊罹難者的紀念活動。他們以擊鼓和吹奏風笛展開大遊行。

法新社報導，蓋達（Al-Qaeda）組織成員劫機衝撞紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙塔，造成71名警察殉職，其中23人隸屬紐約市警察局（NYPD）。

那之後每年此時，多支NYPD樂團都會在紐約世貿中心遺址（Ground Zero）附近，以吹奏風笛、管樂器和擊鼓的方式展開遊行。

這場美國國土歷來最慘重攻擊事件15週年，NYPD今年邀請波士頓（Boston）、芝加哥（Chicago）、克里夫蘭（Cleveland）、西雅圖（Seattle）等地警察樂隊加入莊嚴肅穆活動的行列。

「哥倫比亞廣播公司紐約台」（CBS New York）報導，下午的紀念儀式摻雜音樂、遊行和讚頌，由NYPD翡翠協會管樂和鼓樂隊（NYPD Emerald Society Pipes and Drums band）打頭陣，引領遊行隊伍步向距當年遭攻擊地點不遠的下曼哈頓（lower Manhattan）紐約巿警察紀念碑（New York City Police Memorial）。

法新社報導，NYPD牧師羅瑪諾（Robert Romano）演講時說道：「15年似乎很長，但傷痕難以抹滅。」在場聆聽的包括紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。

跟過去一樣，樂隊最喜歡演奏的就是基督教讚美詩「奇異恩典」（Amazing Grace）」和諸如「美哉美國」（America the Beautiful）、「天佑美國」（God Bless America）等愛國歌曲。（譯者：中央社何宏儒）1050910

(中央社)