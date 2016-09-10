原文會董事候選人 郭明正在列

原民會今天表示，第3屆原文會的董事候選人14名、監察人候選人5名，將依原文會設置條例規定進行審查。其中董事候選人中賽德克族的文史工作者郭明正也在名單之列。

原住民族委員會旗下的財團法人原住民族文化事業基金會第3屆董事、監察人候選人，經行政院院長提名，共計董事候選人14名、監察人候選人5名，將依原文會設置條例規定，交由立法院推舉原住民族代表及社會公正人士組成的審查委員會進行審查。

原民會說，公開徵選及審薦小組建議，行政院提名的董事候選人包含，賽德克族的文史工作者郭明正Dakis Pawan、前立委候選人阿美族的馬躍‧比吼等人都在董事候選名單之列。

原民會表示，這次提名的人選在專業領域、族群及性別等面向均有充分平衡，原民會將完全尊重審查委員會的職權，也會尊重未來董監事會的治理，希望原文會持續在社會公共媒體、文化與教育內容、影視人才培育及管理創新等面向努力。

其他董事候選名單為：以撒克‧阿復Isak Afo（阿美族；傳播專長）、林文生（泰雅族；傳播專長）、瑪拉歐斯（雅美族；傳播專長）、汪智博（卑南族；傳播專長）、方嵐亭（漢族；傳播專長）、林春枝（排灣族；教育專長）、王英洲（漢族；教育專長）、王雅萍（漢族；教育專長）、方雙喜（阿美族；文化專長）、伍木成（布農族；文化專長）、張金生（排灣族；文化專長）、戴美鳳Kumu．Watan（泰雅族；工會代表）。

5名監察人候選人為：幸志華（布農族；傳播專長）、陳政敏（阿美族；傳播專長）、王皇玉（漢族；法律專長）、駱慧菁（漢族；會計專長）、李瑞和（排灣族；財務專長）。1050910

(中央社)