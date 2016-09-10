台灣最美秘境 花蓮湧泉像上帝調色

台灣最美的風景不只是人，循著在地人的腳步，才能找到最美的秘境，花蓮拉索埃生態園區擁有碧藍的湧泉，被讚是上帝才調得出的水色。（陳裕中提供）中央社記者陳葦庭傳真 105年9月10日

台灣最美的風景不只是人，循著在地人的腳步，才能找到最美的秘境，花蓮拉索埃生態園區擁有碧藍的湧泉，被讚是上帝才調得出的水色。

易遊網日前舉辦「鄉民帶路」活動，廣徵家鄉旅遊設計師，短短一個月就徵得256件作品，涵蓋全台118個鄉鎮區，得獎名單8日出爐，其中花蓮光復鄉、彰化鹿港鎮、雲林虎尾鎮為最熱門投稿地區。

這次活動冠軍是由花蓮生態保育工作者陳裕中獲得，他介紹的拉索埃生態園區位於花蓮光復鄉是一個在地圖上找不到的天然秘境。

「拉索埃」在阿美族語中是好喝甘甜之意，這裡的湧泉水碧藍透徹，有藍色眼淚美名，當地人說，隨著晨昏，泉水還會有不同色彩，被譽為是只有上帝才調得出的水色，陳裕中也推薦旅客搭乘手搖艇在這位開發的園區探索生態。

第2名是修復嘉義萬國戲院的發起者江明赫，他懷抱著推廣嘉義大林鎮的熱忱，喚起家鄉人的懷舊情懷，讓老戲院空間得以重新活化，重現嘉義濃濃的人文風情。

在沒有手機的年代，大海、山巒、田園鄉間就是孩子們的遊樂場，獲得第3名的龔德賢以高雄鼓山區為藍圖設計遊程，他推薦的小漁村位在柴山山海宮下，是鮮少人知道的私房景點，途經的貝殼沙灘要靠繩索攀爬，更添神秘感。

易遊網表示，這次參賽者年齡從15歲到65歲，有8成5參賽者表示有意願加入在地嚮導行列，親自向旅客分享家鄉在地故事。1050910

(中央社)