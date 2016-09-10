MLB》王牌大對決 費南德茲14K強壓柯蕭摘勝

費南德茲今7局飆14K，強壓道奇王牌柯蕭，幫助球隊拿下2連勝。

王牌大對決！今日馬林魚與道奇之戰，雙方都派出陣中王牌投手先發，由道奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)對決馬林魚的費南德茲(Jose Fernandez)，休養2個月重返大聯盟的柯蕭，今日一役算是小試水溫，僅投3局、66球失2分就退場但也送出5K，但小費以7局狂飆14K無失分的表現強壓柯蕭，終場帶領馬林魚以4比1擊敗道奇，笑納球隊2連勝。

休息2個多月的柯蕭，今日重返大聯盟。(美聯社)

柯蕭自6月27對海盜比賽後，就因背部不適被列入傷兵名單，在休養2個多月後在今日重返大聯盟，儘管3局投球中被敲5安，還包括瑞爾謬托(J.T. Realmuto)的一發陽春炮，失掉2分，但他也飆出5K，完成連續8季單季150K的紀錄，此外今日柯蕭的最快球速突破150公里，顯示他的傷勢已然痊癒。

瑞爾謬托1局下，從柯蕭手上敲出一發陽春炮。(美聯社)

但相較道奇王牌復出，馬林魚的費南德茲今日可說是威風八面，先發７局，僅被敲3安無失分並飆出14Ｋ，奪下本季第14勝，不僅展現「魚王」風範，也一舉擺脫前役單場失7分的慘況，最終馬林魚4比1擊敗道奇，笑納球隊近期的２連勝。

(中時電子報)