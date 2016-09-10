泰式吃到飽 古華花園飯店搶中秋節檔期

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時序接近中秋節，桃園市中壢古華花園飯店2樓古華薈餐廳端出「泰超值泰式料理吃到飽」，菜單提供60道經典及創意兼具的泰式料理，月底前消費還搭配限定2小時台灣生啤酒無限暢飲。

古華花園飯店表示，泰式料理酸辣開胃，可說是極受消費者喜愛的選擇，這次吃到飽包含涼拌、熱炒、酥炸、燒烤、咖哩、湯品等豐富類別，每道都是現點現做。

古華指出，平日每人488元、假日588元，平日憑古華HAPPY GO卡還可享9折優惠，但都要加收原價一成服務費。(中時電子報提醒您︰禁止酒駕、未成年請勿飲酒)

(工商)