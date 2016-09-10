馬侃：台灣在美亞太戰略當然扮演角色

聯邦參議員馬侃今天表示，台灣關係法是美國支持民主台灣的堅定力量，台灣在美國的亞太戰略中當然扮演角色，而美國要繼續維持亞太的領導地位，國會批准TPP至關重要。

馬侃（John McCain）是資深參議員，曾於2008年代表共和黨出馬角逐總統寶座，但敗給現任總統歐巴馬。他不久前曾訪問台灣，與總統蔡英文會面，他今天中午在華府智庫傳統基金會就美國的亞洲政策發表演說，並回答台灣媒體提問，做上述表示。

馬侃指出，他與蔡總統會談，感覺「她（蔡總統）想把施政重心放在台灣的經濟議題上，台灣的經濟並不好」；而在這次選舉中，台灣人民也經由民主投票決定，希望在發展與中國關係的同時，也能尊重並維持台灣的獨立自主。

馬侃提到，台灣是民主自由的國家，也多次舉行總統大選，而台灣關係法就是美國對台灣的承諾及支持台灣民主自由的堅定力量，在美國的亞太戰略中，台灣當然扮演相關角色。

演說中，他則多次批評中國在亞洲的非和平崛起，企圖製造零和遊戲、破壞以規則為主的國際秩序，還騷擾鄰國，從東海、南海，再加上利用貿易及網路竊密為武器，「中國公然霸凌鄰國，讓人不安」，這已經有反彈，也可能弄巧成拙，但這種高壓方式，並非全然無效。

他說，中國認為美國逐漸衰弱，「我認為這樣的判斷是錯誤的，但如果亞洲其他國家也得到同樣結論，這才真的危險」。

馬侃更和兩黨總統候選人及共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）唱反調，他支持歐巴馬全力推動的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。

他說，除在軍事上、美國要維持在太平洋的海上優勢，不斷精進軍事效率與力量，主導貿易規則更是關乎美國在區域的領導地位，「不批准TPP，中國就會趁虛而入」。

他還指出，TPP若失敗，美國在亞洲的領導力會一蹶不振，他還引述不久前訪美的新加坡總理李顯龍的話，TPP若未獲國會批准，「美國在亞洲就玩完了。」

對於即將到來的總統選戰，他是否支持共和黨總統候選人川普？馬侃在未點名川普的情況下說「我會支持黨的提名人」，隨後指出，今天討論美國的亞洲政策，「我不想談川普」。

川普曾出言挖苦馬侃在越戰時遭俘虜的殘酷經歷，引發眾怒，但馬侃仍維持風度，未對川普有所批評。1050910

(中央社)