帕運敘利亞版 戰火中輪椅賽跑邁向希望

我要評比

距里約帕拉林匹克運動會千里之遙，敘利亞受圍困的度瑪鎮（Douma）舉行身障賽跑，一小群選手坐輪椅排在起跑線，邁向希望。

「每日郵報」（Daily Mail）網站引述法新社報導，這場另類活動昨天是由當地瓦法協會（Wafa Association）主辦，一個對住在度瑪鎮身障人士提供協助的非政府組織。

位於敘利亞首都大馬士革郊區的度瑪鎮是反抗軍地盤，自2013年起遭到政府軍包圍，蒙受無情砲轟。舉行臨時輪椅賽最可能的地點，恐怕不會想到度瑪鎮。

但這一切並沒有讓約12名的身障人士卻步，他們不分老少坐輪椅參賽，在瓦法大樓外排列整隊。

有些人足部或腿部截肢，有些人下半身部分癱瘓，傷勢來自經常震撼全鎮的砲火轟炸。

他們焦躁地等待開跑信號，之後賣力自推輪椅往前衝，他們沿著一條綠樹成蔭的街道賽跑，經過商店和路邊攤，以及一些局部受損的建築物。

這是度瑪鎮首度舉辦這種活動，適逢巴西里約熱內盧舉行帕運，而帕運首度出現難民選手隊，當中包括敘利亞泳將胡塞尼（Ibrahim al-Hussein）。

下半身癱瘓的20多歲男子 謝赫（Mohamed al-Sheikh）在度瑪鎮參賽，他表示，比賽目的是「尋找我們生命的意義，提升我們的鬥志」。（譯者：中央社盧映孜）1050910

(中央社)