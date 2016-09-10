美學者：台港民主示範 中國民主關鍵在人民

賓州大學歷史系教授林霨發表專文指出，台灣及香港的民主對北京有示範作用，中國當權者遲早將自內部瓦解，中國最終將走向民主，關鍵在中國人民。

9月19日即將出刊的「標準週刊」（The Weekly Standard）登出林霨（Arthur Waldron）的文章，他以「北京的恐懼與憤恨」為題，談台灣的民主實踐及香港近來的立法會選舉，會對北京有示範作用、中國最終將走上民主化。

他的文章提到，當英國廣播公司（BBC）4日轉播香港立法會選舉結果時，全中國的電視機突然沒畫面，因為這場選舉，反對派議員獲得史上新高票數、具備足夠席次，能阻擋北京支持的政府提出法案，這樣的場景，讓中國大陸國家主席習近平的政府深感不安。

林霨認為，北京非常擔心華人民主制度的示範效應，這已經完全地在台灣展現，部分在香港顯現；當看著香港選民認真地排長隊、等投票，向中國的統治說不，這對北京的領導班子來說，他們憂慮的是中國境內更多的中國人民排隊投票、對中國共產黨喝倒彩。

他認為，中國其實不知道該拿香港或台灣怎麼辦，北京的領導人也不知道該如何改革自身或整個國家，他斷言，中國當權者遲早將自內部瓦解。

林霨也提到1989年的「六四天安門事件」，27年來中國人民隱忍不發，或遭官方宣傳洗腦的仇外、軍國主義給矇蔽，一如鼓動民粹、掀起毫無意義的南海競逐，但時至今日，北京還能叫軍人將槍口指向民眾？領導人還敢下這種命令？國家暴力還能壓抑社會問題？他認為，答案是否定的。

他說，香港及台灣的民主示範作用，就像是在中國內部灑下種子，雖然在獨裁統治下萌芽速度較緩慢且難察覺，但在不遠的某一天，或許會意外地在中國出現，關鍵在中國人民身上，中國人民不會永遠忍受共產黨的寡頭領導。

他還引用中共已故領導人毛澤東當年接受路透社訪問時宣稱，追求中國的自由民主，還提到「各級政府至中央都由普遍、平等、無記名的選舉產生，並向選民負責」；71年後，中國人民要問，說好共產黨會比國民黨更民主的承諾哪去了？

林霨指出，中國民眾現在有更好的教育程度及知識水準，當越來越多人生活達到一定的小康程度，就會開始思考「我對政府體制應該有發言權」。

也因此，林霨強調，香港的選舉結果、對中國來說不是邊陲事務或毫不相干，它關鍵且極重要，外界要深入了解這次香港立法會選舉的意義，否則若同如1991年蘇聯垮台的變化瞬間來臨時、眾人將措手不及。1050910

(中央社)