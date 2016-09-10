時力訪美：反對一中 推動台灣國際參與

前往美國訪問的時代力量立委黃國昌與徐永明，今天在華府召開記者會表示，在美期間與國會議員與智庫學者會面，說明時力反對一中，關注台灣國際參與和台美高層互訪等議題。

前往歐洲、英國與美國訪問的時代力量執行黨主席黃國昌、黨團總召徐永明及秘書長陳惠敏，在華府3日期間密集拜會聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）、資深眾議員羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）與夏波（Steve Chabot）等長期支持台灣的美國國會友人與重要幕僚。

黃國昌表示，台灣參與國際組織需有明確目標，才知道資源與努力朝向哪個目標邁進。台灣參加奧運使用中華台北有其歷史背景，但此名稱出現在國際媒體上，國際友人都抱不平，說台灣就是台灣，台灣人民應大聲說出。

至於美國的一個中國政策，黃國昌強調，希望美國有必要重新檢討，這個訴求在美期間得到一定程度的回響。例如華盛頓郵報（Washington Post）就曾有專文認為，是時候讓美國拋棄一中政策，這不僅是為了台灣民主，也符合美國的利益。

他強調，這不容易，需要時間和過程，時力並非天真期待這會在1天或短時間內發生，但起碼對此議題促進對話與討論。

至於九二共識，黃國昌指出，美方學者瞭解2016年總統選舉的實際意義，無論是總統蔡英文以很大差距當選或國會政黨輪替本土席次遠遠過半，這代表台灣人民透過民主程序向存在與否的九二共識與背後意涵的一中原則說不。

徐永明表示，希望美方重新考慮一中政策，最近台灣參與國際組織與亞太經濟合作會議（APEC）等議題可看出這是緊箍咒，政策是否已到檢討的時機？這不是一夕可達到，但可逐步討論，帶入政策討論。

時力訪美期間也關注台美高層互訪的議題。徐永明說，對此美國議員的反應都不錯，這也是台灣推動成正常國家的方向。

黃國昌與徐永明在華府期間也與戰略暨國際研究中心「中國權力計畫」主任葛來儀（Bonnie Glaser）、前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）、史汀生中心東亞計畫主任容安瀾（Alan Romberg）、「國會研究處」亞洲事務專家李淑珊（Susan Lawrence）等專家晤談。1050910

(中央社)