菸價漲定了!國健署下月提修法草案
菸價漲定了！國民健康署長王英偉今天表示，10月底前將提出菸害防制法全面修法的草案架構，其中菸價提高是明確的目標，也必須將電子菸納入管理，目前提高菸價的幅度仍未有定論，不過根據WHO（世界衛生組織）建議，菸品的稅捐應佔菸價70％，我國僅47％，許多研究都顯示，台灣菸價明顯較低。
董氏基金會、消基會等民團以及國民健康署，今天共同召開記者會，宣示應正視電子菸對青少年與國人健康的危害，王英偉上任2個月來，也首度鬆口，表示菸害防制法全面修法應為首要目標。
王英偉說，目前已積極與各界溝通討論，包含與民團或財政部等其他部會，都有開會研擬，預計10月底前，菸害防制法全面修法的草案架構將出爐，期間也會舉辦公聽會，廣納各界意見。
王英偉說，超過9成民眾希望納管電子菸，基於民眾期待，應該做這件事。他上任2個月來，聽到許多聲音，針對菸捐、菸稅的建議，他認為電子菸是首要處理的任務，優先管控，管理愈嚴格愈好。
在菸價方面，因涉及國民健康署的菸捐與財政部收的菸稅，過去幾年多有討論，但漲價議題總是雷聲大雨點小。
王英偉今天也正式宣示，菸價調高是全世界明確的目標，但調高幅度，目前還未確定，須徵詢各界意見。
王英偉說，先不管菸捐或菸稅，根據WHO的建議，菸捐稅應佔菸品售價的7成，但我國目前僅47％，台灣菸價最好調高，所有菸捐的使用也應公開透明。
至於電子菸納菸害防制法後，是否比照一般菸品抽健康捐？王英偉說，目前還須討論，納管必要，但管理方式暫未定論。
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(中時)
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