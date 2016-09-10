北市土讓液化潛勢區 上網可查
今年農曆春節，台南發生大地震，引發土壤液化討論。台北市政府今天起上網公開「台北市政府土壤液化潛勢圖」，民眾可透過門牌及地籍查詢，了解土壤液化潛勢評估結果。
配合北市土壤液化潛勢圖公開，北市府研擬9項因應對策，內容除圖資精度再提昇外，還包含液化知識懶人包及Q&A發送、土壤液化工作站諮詢、老屋健檢申請、都市更新整維經費補助、公有建築地質改良示範工程、新建建築物抗土壤液化規定強化、因應震災(土壤液化)應變作為及多元重建方案等措施，以提供民眾有關土壤液化問題諮詢服務與相關健檢與建物補強經費補助。
工務局說，土壤液化並非絕症，依據現有建管規定，建築物在開發階段即須做好地質調查，針對可能產生的各項災損，設計適合的基礎型式與地盤改良工法，即可避免強震發生時土壤液化發生的可能性。
工務局表示，北市轄區約26.1％屬於中、高度液化潛勢區域，另有14.5％屬於精度不足區，市府後續將配合內政部營建署「安家固園計畫」，辦理土壤液化潛勢圖資精度再提昇，第1年優先針對精度不足區域辦理鑽探工作，進而持續提昇圖資精度。
(中時)
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