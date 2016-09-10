台網友兩岸負面觀感帖文 大陸瘋傳

圖為來台陸客參觀台北國父紀念館拍照留念。（圖／洪錫龍攝）

兩岸近來雖然政治互動冷，但網上的互動卻一點也不冷。目前，大陸知名論壇知乎上出現了兩則有關，為何兩岸網友為何這麼討厭對方的討論。而其中一篇來自台灣網友解釋「為何台灣人討厭大陸人」的留言，引起了大陸網友的瘋狂轉載。

文中認為，兩岸分治幾十年，教育並沒有教台灣人恨大陸。而且大陸網友現在在網路上到遇到的台灣網友，都是在國民黨中國思想中長大的成年人，因此，他認為台灣教育不是台灣人討厭大陸的原因。

對於大陸網友將此現象歸結給媒體的行為，他認為這是很荒謬的說法。他說：「若大陸人被媒體洗腦是荒謬的說法，那認為台灣人被媒體洗腦也是同樣荒謬的。而且，台灣也不存在黑大陸的事情，因為大陸傳出的負面新聞中十件有五件是真的。」他還認為，去中國化和變皇民從來都不是台灣的主流意識，而未來也不會是。

該名台灣網友針對問題歸結了兩個原因以解釋為何「台灣人討厭大陸人」。他指出，第一，不止台灣，全世界其他國家都對中國大陸有優越感。大陸改革開放才三十年，一線城市蓋一大堆高樓大廈，才不過幾年的光景。原本世人眼中的中國，就跟大陸人現在看北韓一樣。如果北韓、印度突然富強，百姓們迫不急待想表現「我們進步了強大了」，人家不承認就說對方不長眼，最後還挟巨大的市場要全世界「愛來來，不愛滾」，誰會真正打從心底看得起大陸人。因此就像大陸網友說的，中國需要時間，全世界也是，大家都需要時間去適應今天的中國。

第二，早在大陸人翻牆接觸到台灣人的敵意之前，台灣民眾就已直接經歷過多次來自對岸的敵意了。從各種國際場合的打壓、被陸生搶走國旗、被禁止發言、被迫使用中華台北，和在台灣本地辦活動被迫收起青天白日旗等開始，台灣人就在承受大陸所謂的統戰。然後，大陸真的強大起來，實施經濟統戰，大陸網民開始翻牆，開始說「自古以來」，開始在臉書上炫耀高樓大廈的照片，嘲笑台灣的房子比較舊。

他表示，而台灣人拉日傾美為的是自己好，要對付的是想強姦自己的敵人。然而他認為，中國基於全球局勢的需要，對台灣弄不到手只好實施強姦的政策，他雖難受但可以理解。

而此則帖文出來後，大陸網友也一如往常地湧入該版面，回應該作者。有人對作者帖文內容表示理解，有的則不以為然且激動地表示，台灣為了維持對大陸那風雨飄搖的優越感，只能盡力貶低，甚至辱罵，真是看不清現實。而且，開民智又不是打遊戲機，按幾個鍵就可以了。

(中時電子報)