BBC妙聞 吃全脂優格 跟憂鬱症說拜拜

我要評比

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如，吃全脂優格的女性較不容易得憂鬱症；長頸鹿原來不只1種；只要現場沒有未成年者，在義大利公開自慰屬合法。

●吃全脂優格的女性 人生過的比較開心

「紐約雜誌」（New York Magazine）報導，新研究發現，經常吃高脂優格的女性比吃低脂優格的女性，較不容易罹患憂鬱症。

在「營養學期刊」（The Journal of Nutrition）上刊登研究的作者，調查飲食和罹患憂鬱風險之間可能的關聯。

有證據顯示，腸道細菌會影響心智健康，尤其是益生菌（像是含有細菌的優格）和益菌生（高膳食纖維食物，為腸道內益生菌提供營養）。

研究員蒐集西班牙1萬4539名健康男性和女性的飲食和健康狀況資料，並特別關注他們攝取的全脂優格、低脂優格和益菌生纖維狀況。

在9.3年的追蹤期中，有727人罹患憂鬱症。每週吃7份以上全脂優格罹患憂鬱症的人，比每週吃不到半份優格的人少22%。此研究結果在女性中才有統計上顯著的效果。

●長頸鹿不只1種 DNA解開大誤會

研究人員表示，世界最高的哺乳類動物長頸鹿其實有4種，而非先前認為的1種。這項發現能改變全球對長頸鹿的保育努力。

這項研究針對非洲190隻長頸鹿的皮膚切片進行DNA分析，結果發表於「當代生物學」期刊（Current Biology）。

過去數十年非洲長頸鹿數量銳減，從約15萬隻減少至不到10萬隻。

但相較於大象、犀牛、大猩猩、獅子等大型動物，長頸鹿較少獲得研究。

研究人員至今認為只有1種長頸鹿，以及9種亞種。

這項最新研究顯示，有4種明顯不同種的長頸鹿，牠們在野外顯然不會相互交配。

●對金正恩冷嘲熱諷 在北韓違法

北韓禁止公民對獨裁者金正恩的政權做含嘲諷意味的評論。

「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）報導，根據亞洲媒體，數名官員在這個被孤立的共產黨國家各個地區舉行一系列集會，他們在每日談話中發布警告，不准人民旁敲側擊地批評國家。

慈江道1名消息人士告訴自由亞洲電台（Radio Free Asia）：「1名國家安全官員親自召開會議，警告當地居民不要因為內部反叛分子做出『有敵意的行為』。」

「這個會議重點就是要『你們閉嘴』。」

據信民眾被警告，包括「這全都是美國的錯」等嘲諷言論含有對北韓領導人金正恩政權的批評，是讓人無法接受的。

今年人民對這個神秘的國家不滿的情緒明顯高漲，在中國大陸附近地區可以看到嘲笑金正恩的塗鴉。

金正恩8月初下令，用高射砲處決北韓兩名資深官員，他們在不到兩週前已遭處死。

●義大利最高法院判 公開自慰不是犯罪

義大利最高法院判決，只要沒有未成年人在場，在公共場合自慰不是犯罪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，義大利最高法院裁定1名在西西里島東岸城市卡塔尼亞（Catania）的69歲男子，在公共場合自慰不是犯罪。

根據遞交給最高法院的文件，這名男子在卡塔尼亞大學校園內，在學生面前打手槍，於2015年5月被判有罪。他被判入獄服刑3個月，並繳交3200歐元罰金。

然而，被告的律師向義大利最高法院提出上訴。由於去年法律修改後，將在公共場合手淫的行為除罪化，因此陪審團判定沒有未成年人在場的情況下，自慰不再是犯罪行為。

根據新改版的刑法，如果遭未成年人目擊手淫行為，最高可被判入獄服刑4年半。（譯者：中央社陳昱婷）1050910

(中央社)