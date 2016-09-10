南投抽驗月餅 全部符合規定

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南投縣衛生局抽驗中秋節月餅及餡料共62件，檢測防腐劑、微生物等項目，檢驗結果全部符合規定，同時稽查製作、環境衛生。

南投縣政府衛生局今天表示，中秋節將至，為守護民眾食品安全，派員陸續前往縣內13個鄉鎮市，稽查糕餅業者製作過程、使用原料、環境衛生，並抽驗月餅及餡料共62件，結果出爐，檢驗結果全部符合規定。

衛生局表示，餡料部分如桂圓鳳梨餡、低糖綠豆餡、紅豆沙，檢驗己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸等防腐劑是否超標，共計12件商品；月餅、綠豆椪、鳳梨酥、芋頭酥、白雪酥、蛋黃酥、南瓜餅，檢驗大腸桿菌、大腸桿菌群，共抽檢50件商品。

衛生局表示，為讓消費者安心選購糕餅，加強稽查及輔導製造、販售業者，若場所衛生不符合標準，立即輔導業者改善，同時要求業者平日就應加強自主管理、重視食材安全與衛生。

衛生局表示，將持續稽查與輔導糕餅製造場所及貯存條件要符合「食品良好衛生規範準則」，原料應符合食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，與糕餅接觸的包裝材質要符合食品器具容器包裝衛生標準。1050910

(中央社)