日神人用13桶炸雞骨頭 製成「王者基多拉」

日本一名神人竟用了13桶炸雞桶的雞骨頭，做出哥吉拉系列三頭怪獸「王者基多拉」。(取自honeoyaji推特)

吃完炸雞剩下的骨頭能幹嘛？日本一名神人竟用了13桶炸雞桶的雞骨頭，做成哥吉拉系列電影中最具知名度的邪惡怪獸，也就是哥吉拉最大的對手「王者基多拉」。

日本網友「honeoyaji」熱愛收集各種動物骨骼以及喜歡利用動物骨骼組成各式標本。他近日利用13桶炸雞的骨頭以及雞翅骨頭，製成一個其外型為三個頭、兩條尾巴、背上有巨大翅膀、無手臂的「王者基多拉」，他將完成的骨骼標本PO到微博上，立刻引發網友熱烈討論。

由於有網友問他是否能用肯德基的炸雞骨頭做出骨骼標本，honeoyaji因此決定做出「王者基多拉」。他並向網友公布製作「王者基多拉」的步驟，首先要取出完整的骨頭要先戴手套，並把肉以及骨頭分開，接著將這些骨頭丟進水中煮，最後將這些骨頭曬乾後進行組裝工程。honeoyaji說「這隻『王者基多拉』身上的每個骨頭都來自這幾桶炸雞」。

針對這名神人用雞骨頭做出栩栩如生的「王者基多拉」，網友表示「太厲害了！」、「這要多久才能拼出來！」、「神人！」、「有夠帥」、「能做到這樣真的太強了」。

(中時電子報)