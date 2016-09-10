名牌包贈愛妻卻不用 張智霖：心如刀割

張智霖與袁詠儀結婚15年，不過卻到去年才補拍婚紗。（圖／取材自微博）

張智霖與袁詠儀堪稱香港演藝圈模範夫妻，兩人在23年前合演電影《邊城浪子》後譜下戀情，至今結婚已經15年的兩人仍恩愛如昔，不過日前正逢袁詠儀生日，被媒體問及送啥禮物給愛妻，張智霖竟以「心如刀割」四字回應。

張智霖表示太太袁詠儀過生日時，由於工作滿檔無法在身邊陪伴，因此便先隔空唱生日快樂歌獻上祝福外，還送了名牌包來慰勞愛妻的辛苦，被問及價錢如何? 張智霖僅表示在拍賣網站買到的，並表示「不要說了，心如刀割」，這讓外界紛紛猜測價格不斐。

不過每次送給老婆名牌包，卻從未見過她帶出門過，這讓張智霖好奇詢問原因，才知老婆認知中名牌包是要拿來收藏而非使用，雖然觀念兩人相差十萬八千里，不過他也自我安慰表示，或許有天老婆會把收藏的名牌包拿來義賣做善事，也算是好事一件。

(中時電子報)