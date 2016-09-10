金山清水濕地 500鷺鷥御風飛翔

新北市金山清水濕地蓮花田上空，出現約500多隻白鷺鷥群盤旋的畫面。藍天、綠田、粉紅花、加上潔白的白鷺鷥群飛，令人相當感動。（廖仁慧提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 105年9月10日

新北市金山清水濕地蓮花田上空，出現約500多隻白鷺鷥群盤旋的畫面。藍天、綠田、粉紅花、加上潔白的白鷺鷥群飛，金山白鶴棲地地主說，「像萬箭飛來，很感動。」

在金山清水溼地的蓮花田，候鳥群陸續報到了。台灣生態工法發展基金會執行長廖仁慧今天表示，昨天拍攝到一群白鷺鷥飛舞的畫面，相當壯觀，遊客說「驚呆了」。

這一群白鷺鷥，繞著盛開的蓮花田飛翔，時而低飛，時而高空盤旋。廖仁慧說，這些鳥也很聰明，選擇福地居，連地主都說，很少見到那麼大的一群白鷺鷥，飛過面前時，「像萬箭飛來，很令人感動。」

從西伯利亞到中國過冬，迷航到台灣的小白鶴，來台灣停留500多天，今年5月12日離開棲地，咸信返回西伯利亞的家。9月9日卻有約500多隻的白鷺鷥，在小白鶴原棲地上空御風飛翔，數字的巧合，令人感動的畫面，讓棲地地主黃正俊說，這真的是「白鶴的報恩」。

當地有不少地主，因小白鶴在台灣停留期間的感動，改變為友善耕作。台灣至今仍有許多鳥友、網友懷念，希望牠下次帶著家族，一起到台灣過冬。

清水濕地的兩名地主很有感的表示，今年老天爺很幫忙，沒有颱風，蓮花等作物收成好，也愈來愈多的鳥飛來金山棲息，是福地福人居，也是「白鶴的報恩」。

網友Yun-hsuan Wei 說，小時候金山區也有很多白鷺鷥，但一年一年過去，看到的愈來愈少，看到這段影片真感動，感謝有人那麼愛這片土地。

對小白鶴棲地，拍攝到500多隻白鷺鷥，震撼的畫面，生態工法基金會副執行長邱銘源感動的說，這就是金山很棒的核心價值，友善土地才是永續利用的最終目的。

小白鶴的故事，除聚焦在與老農夫的「人鳥情」，更重要意義在於地主黃姓老農500多天的收留、新北市政府農業局的支持，讓小鶴離開後，留下很棒的制度，讓清水濕地的面積有機會增加。

邱銘源說，金山小白鶴的迷途，也許是上天的安排，因為一隻鳥，串起全世界的鶴緣、友誼，也讓我們更珍惜台灣，讓更多的金山人感動，希望落實「金山倡議」，腳踏實地的去做，保護自己的家鄉。1050910

(中央社)