配合長照 桃園龍潭長照中心揭幕

我要評比

配合政府長照政策，籌備兩年的桃園市龍潭老人長期照顧中心（養護型）正式揭牌，預計設340床照護規模，第一階段開辦141床。

桃園市龍潭老人長期照顧中心由恆安照護集團所屬財團法人天下為公基金會附設經營，集團董事長胡世賢表示，機構將秉持專業第一，安全為先的原則，深耕本土長照，希望在桃園帶動風潮，讓帶地鄉親長者享有高品質的照護服務。

前總統府國策顧問林水吉推崇恆安照護集團，旗下機構屢獲評鑑優等，品牌形象良好，如今在龍潭設立機構經營長照，是桃園鄉親之福。

胡世賢指出，龍潭長期照顧中心成立顯示集團服務版圖，自北北基向南延伸至桃園地區，具指標意義，機構將落實視老如親的感動服務，以尊重長者需求為第一優先，實現天下為公精神，並以「這是我們的家」的溫馨理念，貫徹「安全、尊嚴、充實、快樂」四大核心價值，提供長者便利周全，家屬安心滿意的整合性照護模式服務。

他強調，整合性照護服務就是整合醫師、藥師、護理師、社工師、營養師、物理治療師及照顧服務員，以住民為中心，透過專業團隊的力量，維護及促進長者的健康照顧。

機構基地面積2023坪，內部建築物面積1000餘坪，預計設置340床照護規模，第一階段開辦141床，未來將規劃擴辦護理之家、居家護理所、復健及老年聯合診所等業務。1050910

(中央社)