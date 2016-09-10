「抓寶」太認真 女慘跌大排溝腰椎、左腿骨折

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玩寶可夢跌落六尺深水溝。（吳敏菁翻攝）

玩寶可夢跌落六尺深水溝。（吳敏菁翻攝）

玩寶可夢跌落六尺深水溝。（吳敏菁翻攝）

玩寶可夢跌落六尺深水溝，埔心消防隊緊急救援。（吳敏菁翻攝）

寶可夢玩得太瘋？今天天清晨6時25分許，40歲徐姓女子疑似玩寶可夢不慎跌入水溝，彰化縣消防局接獲通報，埔心消防分隊緊急出動前往，女子即時獲救，意識清楚，第2腰椎和左腿骨折，送彰化醫院急救。

徐女跌落埔心鄉武平西街旁水溝，水溝的水位只有到小腿，但水溝距離路面落差6公尺，還好水溝內有柔軟草叢，減緩下墜衝撞力道，消防人員出動救護車、消防車與船艇，利用雙節梯下到6尺深大排將徐女以擔架抬上岸，受醫急救。

彰化醫院檢查，徐女的4肢都擦挫傷，左腳跟骨折，第2腰椎骨折，幸好沒有生命危險。

(中時)