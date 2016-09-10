越南鬥牛節 充斥暴力引爭議

我要評比

越南許多地方仍舉行鬥牛節，其中具代表性的是海防市塗山郡每年農曆8月9日的鬥牛大賽，昨天如期舉行；不過，這項充滿暴力的大賽卻引起網路爭議。

海防市（Hai Phong）塗山郡（Do Son）鬥牛大賽的歷史悠久，主要是以水牛祭祀神靈，祈求民眾幸福與安康，至今流傳成當地節慶活動。

越南媒體今天報導，這次海防市塗山郡鬥牛大賽昨天舉行，吸引民眾與遊客前來觀賽，若干地方電視台也到場直播。

報導說，這次共有16頭水牛參賽，經激烈角逐後，由28號水牛奪冠，主人獲得1億越盾（約4500美元）獎金。

值得一提的是，比賽相當激烈，造成不少水牛在賽中慘死，而且依照習俗，賽后所有參賽水牛都被在現場屠殺，將肉品販賣給民眾與遊客。

相關新聞一經報導，隨即引起網民熱烈討論。有人認為此活動過於殘忍，不符合人類文明。

但也有人說，這是當地悠久的傳統文化，不應單從保護動物的角度看待。1050910

(中央社)