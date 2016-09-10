孩子抽維他命棒電子菸 國健署擬修法納管

董氏基金會接到家長求助，有孩子吸宣稱加了維他命的電子菸，並自認不會上癮。國健署長王英偉今天說，將優先將電子菸入法管理，10月底前會提草案。

台灣國際醫學聯盟、董氏基金會、消費者文教基金會上午舉行記者會，呼籲政府正視電子菸害，將電子菸納入菸害防制法管制，且菸害防制法從西元2007年通過至今，已經9年沒有全面修訂，政府應全面翻修。

衛生福利部國民健康署長王英偉今天在記者會中表示，調查發現，國高中生使用電子菸的情況嚴重，且民調也發現，超過9成民眾都贊成電子菸加強管理，國健署會把電子菸管制放在優先。

王英偉也說，菸害防制法應全面修法，國健署依據世界衛生組織菸草控制框架公約推動修法，預計10月底前提修法草案，包含電子菸管理、菸價調整，都會給大眾一個說法，在10月底前也會開公聽會廣納各界意見。

董氏基金會執行長姚思遠表示，近日接到很多家長、師長詢問，孩子在使用長的很像香菸的「維他命電子菸棒」，孩子認為這只是長的很像菸，但並沒有尼古丁，也不會上癮，香香的甚至還有加維他命，要家長不要擔心。

姚思遠說，電子菸的型態多元，電子菸商也全面擴大行銷通路，不只有網站、店面、夜市流動攤販、打電話送貨到府，也透過臉書和網路社團銷售，學校周邊兜售電子菸也很活躍。

台灣國際醫學聯盟秘書長黃嵩立表示，現在電子菸內的填充物沒有管制，不需要通報、公告，使用者根本不知道裡面的物質是什麼。電子菸可能的危害包含尼古丁成癮，根本無助戒菸；含有甲醛、乙醛還有其他化學物質。

黃嵩立表示，國內外也都有案例發現，電子菸內加入大麻、甲基安非他命等藥物，是青少年菸品和藥物濫用新媒介；且電子菸內有電池，也曾傳出爆炸事件，對安全也是隱憂。1050910

(中央社)