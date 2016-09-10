姨丈性侵外甥女寫日記成鐵證 判刑10年確定

張姓男子3年多前，經常利用自己休假日，開著箱型車去等候上國中的外甥女下課，再利用對方年幼無知，迫於親戚的權威，載往汽車旅館性侵，事後再給予200、300元，縱使被害人月事來，張男仍不停手照樣性侵，外甥女面對親姨丈的亂倫行為，身心嚴重受創，出現創傷後壓力反應，後來才鼓起勇氣告訴爸爸，並提出告訴。

張男對被控性侵未滿14歲的外甥女，辯稱是帶對方去摩鐵聊天、吃東西，還有吹冷氣，但法院審理認為，張是女孩的姨丈、且是異性，2人年齡差很多，汽車旅館要付錢才能進入，並非是一般人選擇聊天外食的適當場所。

加上被害人曾把受害過程寫在日記上，成為張性侵的鐵證，認定張12次性侵外甥女，依強制性交罪判張有罪。案經張上訴三審，最高法院認為，張否認犯罪，還聲稱雙方是男女朋友，顯然犯後沒有犯意，但二審期間賠償被害人150萬，判決有期徒刑10年並無不當，駁回他的上訴，全案定讞。

(中時)