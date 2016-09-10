蕭曉玲老師解聘案 柯文哲預告解決

台北市長柯文哲10日出席「台灣的悲愴年代－從皇民化到二二八」學術研討會。（姚志平攝）

台北市長柯文哲10日出席「台灣的悲愴年代－從皇民化到二二八」學術研討會，並在演說中預告這禮拜他將要解決因反對前市長郝龍斌「一綱一本」遭解聘的老師蕭曉玲案，柯文哲強調他不認為蕭曉玲老師是所謂溫良恭儉讓，「可是在那個案子看到什麼？就是看你不順眼，我就動用國家暴力對付你。」

(中時)