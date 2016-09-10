洛基被爆承諾恐懼喊切 泰勒絲不認被甩

泰勒絲與洛基分手引發熱議。（圖／達志影像）

美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）與「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）戀情轟動一時，高調談情3個月，日前爆出兩人戀情告吹，外界都關注是誰提分手，不過男女說法都不攏，洛基還爆出有「承諾恐懼」，因而提分手，泰勒絲則不認被甩，雙方各說各話。

洛基與泰勒絲今年6月陷入熱戀，屢次公開放閃，不過兩人近1個卻異常低調，直到日前雙方傳出分手，這段約3個月的戀情正式終結，日前傳出是泰勒絲不想私生活因男方而改變，因此提分手，不過近日卻爆出洛基有承諾恐懼（commitment-phobe），容易在戀情中感到厭倦，因此向泰勒絲提分手。

洛基和泰勒絲都稱是自己甩對方，男女各說各話，不過網友倒是很期待泰勒絲把前男友當新歌主題，期待天后再出專輯。

(中時電子報)