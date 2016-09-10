柯文哲、林佳龍出席「台灣的悲愴年代」學術研討會

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台北市長柯文哲（左起）、台灣研究基金會創辦人黃煌雄、台中市長林佳龍10日出席「台灣的悲愴年代－從皇民化到二二八」學術研討會，並發表演說。（姚志平攝）

台北市長柯文哲、台灣研究基金會創辦人黃煌雄、台中市長林佳龍10日出席「台灣的悲愴年代－從皇民化到二二八」學術研討會，並發表演說。

(中時)