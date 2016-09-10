星光熠熠 美麗女主播出戰新聞盃
105年新聞盃，9月10號第六天將迎來新聞女生隊的第三場比賽，出戰台東縣新生國小。新生一系相傳，是台東唯一的國小甲組女籃隊伍，但今年七月尼伯特颱風重創台東縣，新生女籃校園亦受波及，台北市籃球記者聯誼會與國泰金控邀請女籃隊的小朋友北上，借新聞盃機會於中午12點30分與新聞女生隊打友誼賽。
有趣的是，新聞女生隊的「得分后」，目前也是中時電子報體育記者的林宋以情，就是新生國小的畢業校友，這場比賽要跟學妹切磋，而新聞女生隊的兩大人氣主播簡懿佳、卓君澤也會登場獻技。
新生國小剛剛打進全國少年籃球賽八強，將是新聞女生本屆實力最為強勁的對手，女生隊本場特別邀請「台灣飛人」陳信安以及型男球星毛加恩兩位籃球國手共同擔任一日客座教練。去年新聞盃時陳信安和毛加恩即協助帶隊，當時毛加恩很快進入戰況，調度女生隊球員上場作戰游刃有餘，陳信安則走冷靜觀看執教風格，不過兩人比賽後都不約而同表示參與公益賽相當有意義。儘管目前已經退休、進入璞園建設公司工作，但退出籃球戰場的他們，還是能夠用另一種身分投入籃球賽事，是一種有趣的經驗也是回饋籃壇的方式。
(中時電子報)
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