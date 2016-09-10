潘文忠：106年體育預算成長15億

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教育部體育署今天主辦「體育運動發展論壇」，教育部長潘文忠在開幕式表示，民國106年體育運動預算將比105年成長新台幣15億元，「未來只會逐年往上，不會減少」。

論壇以「里約奧運檢討及未來策進措施」為副標，指導單位是行政院體育發展委員會及教育部，針對選、訓、賽、輔、獎等五大論題，在救國團海外青年活動中心舉辦。

潘文忠表示，預算是政府責任，制度面由政府、民間團體一起努力，過去企業界貢獻有目共睹，未來相關制度、結構可搭配，讓體壇前輩投入心力可發揮最大效能。

潘文忠談到企業界對體育的貢獻，以中華奧林匹克委員會主席林鴻道為例，里約奧林匹克運動會贊助國手升等商務艙，讓選手、教練用最好身心狀態出賽。

他說，很多企業家在體育運動熱心投入資源，這次舉辦論壇是為讓環境更好，讓運動組織財務透明化、加強選手照顧，也使企業家力量可發揮到最好。

開幕式後潘文忠接受媒體訪問，談到有關中華民國田徑協會理事長蔡辰威有意請辭話題表示，蔡辰威對體育的貢獻有目共睹，政府對體育環境的精進就是回應長期關心體育的企業家，從制度面建構，也讓企業家的心力發揮最大效益。1050910

(中央社)