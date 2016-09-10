老翁住屋遭法拍 鄰居買回無償供住

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91歲張姓老翁與80多歲妻子住宅遭法拍，多年老鄰居擔心兩老流離失所，將房子買下無償供居住，得以安享天年。鄰居今天對於這項助人善舉相當低調。

高雄市警察局鳳山分局獲報處理張姓老翁與銀行行員爭執事件時，以為是老翁遭詐騙，卻意外發現老翁鄰居這項善舉。

鳳山警分局成功派出所員警呂緯濬獲報凱基銀行有老翁準備將戶頭內所有存款提領，覺得有異，老翁聲音宏亮但口齒不清，與行員爭執不休，有遭詐騙的可能，請求警方前往了解狀況。

呂緯濬表示，到場後與張姓老翁以紙筆作為溝通工具，經耐心了解並勸告下，老翁同意放棄提領存款，但指定要員警護送他返家，才發現原來非詐騙，而是鄰居的一件善舉。

張姓老翁與80多歲妻子同住，但房子遭女兒拿去貸款不幸遭拍賣，多年老鄰居見老翁年邁，孩子又入監不在身旁照料，就將房子買下無償給老翁居住安享天年，存款則作為養老用。

老翁住處法拍時，經營水果行的老鄰居當時沒有標到，老鄰居鍥而不捨與買方說明狀況和協商，獲得買方同意讓步。

張姓老翁堅持要提款用來買回遭拍賣的房子，他認為房子在自己名下比較安心，才會去銀行把定存解約提領，並與行員爭執不休，呂緯濬護送返家並確認無詐騙情事，反而意外發現老鄰居的善舉。

張姓老翁是退伍老兵，曾在夜市經營攤位做生意，身體仍相當硬朗。

呂緯濬表示，原以為是一起詐欺案，卻意外發現一件善心的義舉，人間處處有溫情，台灣果然最美的風景就是人。1050910

(中央社)