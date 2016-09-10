柯佳嬿想嫁鐵漢柔情 男友選施易男
演員柯佳嬿演出戲劇「紫色大稻埕」，坦言以劇中角色選擇老公與男友，想選有鐵漢柔情的演員馬如龍當老公；演員施易男單純好操控，適合當男友。
獲第51屆電視金鐘獎6項入圍的「紫色大稻埕」，劇情進入柯佳嬿飾演的「莊如月」與施易男飾演的「江逸安」感情增溫。
被問到以劇中角色選擇老公與男友，柯佳嬿表示，想選演員馬如龍飾演的「江爸（江逸安父親）」當老公，選施易男當男友，原因是馬如龍有鐵漢柔情、施易男很好操控。
柯佳嬿再從角色與個人特質分析說，「江爸有歷練、穩重、又有男子氣概、經濟又穩定」，施易男一聽立刻調侃她「要當四太太，妳願意嗎？」柯佳嬿連忙搖頭說「不」，真實世界老公只能愛她一人，只有在劇中角色才可妥協。
導演葉天倫表示，在拍戲現場，馬如龍、沛小嵐夫妻倆如膠似漆，常常手牽手坐著，柯佳嬿立即回說「對啊，我沒有選錯」。
演員傅小芸最擔心婆媳問題，坦言在真實與劇中世界，一定不會選演員李辰翔飾演的「郭雪湖」，會有嚴重婆媳問題，「夾在媽媽與老婆中間真的蠻痛苦」，本來她想選「江逸安」當老公，但一聽到會有3個婆婆，傅小芸立馬棄選，直喊「真的很難選」。1050910
(中央社)
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